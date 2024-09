L'editoriale di Corbo: "Lukaku e Kvaratskhelia vanno aiutati! Se Conte li sblocca, il Napoli è da scudetto"

Ultime notizie SSC Napoli - Vi proponiamo un estratto dall'editoriale di Antonio Corbo per l'edizione odierna di Repubblica:

"Mancano i sincronismi. Sono da coordinare le velocità e gli spazi per mandare in gol Lukaku e Kvara. Il georgiano, appena uscito, ha avuto un attimo di sconforto, quel pugno chiuso non riferito alla sostituzione, ma al rammarico di non ritrovarsi ancora. Messi a proprio agio 9 giocatori su 11, ed è già tanto il lavoro di Conte, si evidenzia a Torino un corto circuito nella fase cruciale della costruzione. Thiago Motta, tatticista ortodosso altro che inventiva brasiliana, mura Lukaku. Lo marca strettissimo con Bremer. A sinistra Kvaratskhelia non scatta in parallelo nel contro lato come nei giorni migliori con Osimhen. Lo stesso aveva fatto Fabio Pecchia del Parma con il colombiano Yerry Mina e magari faranno i prossimi. Ecco, su questo deve intervenire Conte, il suo Napoli non può essere vulnerabile in uno dei punti predisposti per essere di maggiore pericolosità.

Una situazione ingenerosa per Lukaku. Conte sostiene che non sia ancora al massimo della condizione. Può darsi, ma bisogna in una più serena retrospettiva riflettere. Lukaku è stato messo nelle condizioni peggiori per inserirsi. Tre personaggi potevano far meglio. De Laurentiis ha gestito il rinnovo di Osimhen con l’unico obiettivo di far cassa. Per un anno e più ha pubblicizzato l’unica soluzione, la vendita e la sua volontà di andar via. Per un minuto doveva chiedersi,parlando in confidenza con se stesso: il capocannoniere del mio scudetto è solo merce pregiata da esportazione o può essere anche il bomber per elevare il Napoli a grande club europeo? Conte poi ha sollecitato ancora prima della cessione di Osimhen l’acquisto di Lukaku, come se fosse l’unico attaccante possibile per il suo gioco, sovraccaricandolo di attese e responsabilità. Il giovane manager Manna ha bloccato Lukaku ancora prima che andasse via il nigeriano biondo, complicando il quadro di mercato. Occorrevano tempi e comunicazione migliori.

Basta leggere le pagelle, oggi Lukaku risulta peggiore in campo e riferimento del debole congegno offensivo. Non è così. Non può essere così. Lukaku per fortuna ha esperienza e carattere. Ma va aiutato. Può e deve tornare un punto di forza del Napoli. Solo sbloccando il gigante buono di Anversa e il malinconico Kvaratskhelia, il Napoli sarà una squadra davvero attrezzata dell’alta classifica".