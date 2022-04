L'avvertimento della Gazzetta a Spalletti: non può perdere terreno da Milan e Inter, Napoli-Roma vale doppio

Alessandro Vocalelli, editorialista della Gazzetta dello Sport, analizza sul quotidiano il campionato di Serie A.

"La Juventus - come aveva immaginato Allegri - è costretta a smettere di guardare avanti, preoccupandosi piuttosto di chi insegue.

Domani è in programma una coda importantissima della trentatreesima giornata, con l’Atalanta intenzionata a riprendere la marcia dopo l’eliminazione in Europa League e un Napoli-Roma che davvero vale doppio.

Magari per la Champions, con i giallorossi che potrebbero avvicinarsi molto ai bianconeri. Sicuramente per il titolo, perché Spalletti non può perdere terreno da Milan e Inter"