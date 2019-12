L'arbitro Maresca: "Ho iniziato a 15 per gioco, poi non ho più smesso di arbitrare! Che orgoglio per un vomerese diventare internazionale"

Fabio Maresca, arbitro, è stato intervistato da Il Mattino in occasione della sua nomina ad arbitro internazionale. Sessanta anni dopo Gennaro Marchese, un altro arbitro napoletano diventa internazionale. Ecco quanto dichiarato ai microfoni del Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Cosa proprio non perdona a un calciatore?

«La bugia. Quando negano una cosa evidente».

Chi è il primo che le dice se ha sbagliato?

«Lo capisco da solo. E poi mi interrogo sul perché ho commesso quell’errore e penso a come fare per evitarlo in futuro».

Come le è venuto in mente di fare l’arbitro?

«A 15 anni giocavo da attaccante ed ebbi l’opportunità di arbitrare una partita amichevole, non ho più smesso».

Quest’ anno in 8 presenze in serie A è ricorso al Var solo in una partita. Si è meno “tennisti” con la tecnologia?

«È l’ultimo baluardo a difesa della nostra prestazione. È il portiere della squadra arbitrale, nessuno vuole uscire dal campo col peso di aver condizionato un risultato».

Come ha fatto Di Bello alla prima di Gattuso sabato?

«Come feci io l’anno scorso prima dell’esordio di Ranieri sulla panchina della Roma con l’Empoli: andai a rivedere come giocava il Fulham».

Con Rizzoli e Nicchi come va?

«Con Rizzoli lavoro da 3 anni, precedentemente siamo stati compagni di stanza a Coverciano,mi ha stimolato a mettermi davvero in discussione e oggi raccogliamo i frutti di questo lavoro. Ma dal punto di vista associativo devo ringraziare il presidente Nicchi e il suo vice Pisacreta che hanno sempre creduto nelle mie possibilità».

Un vomerese internazionale è un grande orgoglio?