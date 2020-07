L'appunto di Repubblica: al Napoli è mancato cinismo sottoporta, manca un killer in area di rigore: nemmeno Gattuso è riuscito a trovare un rimedio

Ultime notizie Napoli - Al Napoli è mancato solo un po’ di cinismo in più al momento di concludere, secondo Repubblica:

“Un problema che si è del resto trascinato per tutta la stagione e che dipende dalla mancanza di un killer in area di rigore, a cui nemmeno Gattuso è riuscito finora a trovare un rimedio. Molto buona la prova, con Koulibaly e Maksimovic che hanno concesso a Ibrahimovic soltanto un tiro in avvio di ripresa, quando la fatica ha cominciato a farsi sentire e gli azzurri hanno avuto bisogno di respirare”