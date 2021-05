L'analisi del CorSera: il secondo tempo è un tiro al bersaglio dalle parti di Meret! Quello di Nandez è un colpo da novanta

Ultime notizie Napoli - Il Cagliari guadagna un punto d’oro per la salvezza, anzi per la prima volta nel 2021 lascia la zona retrocessione; il Napoli interrompe sul più bello il suo sogno di fine stagione. Ne parla il Corriere della Sera.

"Pareggio alla fine giusto, meritato dai rossoblù: coraggio e determinazione soprattutto nella ripresa, con Nainggolan ispiratore della manovra mentre il Napoli rimane schiacciato nella propria metà campo ed è in debito di ossigeno. Il secondo tempo è un tiro al bersaglio dalle parti di Meret, chiamato a un altro intervento straordinario su Pavoletti. Non può nulla al 4’ di recupero: la palla lunga di Duncan scavalca Hysaj e consente a Nandez il colpo da novanta. Che per il Cagliari, reduce da tre vittorie consecutive, può significare permanenza in Serie A"