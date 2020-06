L'amore di Gattuso per la SSC Napoli, decisione da brividi nonostante il grave lutto

L'amore di Rino Gattuso per la SSC Napoli, decisione da brividi nonostante il grave lutto. Secondo il Corriere del Mezzogiorno il tecnico partenopeo guiderà la seduta di allenamento prima di recarsi ai funerali della sorella in Calabria

Il Napoli ieri si è allenato senza Gattuso ma l’assenza di Ringhio dovrebbe durare molto poco. La camera ardente di sua sorella Francesca resterà fino alle 12:30 a Gallarate, poi il trasferimento in Calabria, a Corigliano, dove domani pomeriggio si celebreranno i funerali. Oggi gli azzurri godranno di un giorno di riposo già programmato ad inizio settimana, torneranno al lavoro venerdì mattina quando potrebbero già ritrovare Rino che potrebbe rientrare a Napoli in tempo per dirigere l’allenamento prima di recarsi in Calabria. L’amore per il proprio lavoro, la professionalità, il desiderio di seguire il percorso dei suoi ragazzi quando ormai s’avvicina il rientro in campo è forte, la seduta di domani mattina sarebbe anche un’oasi per staccare dal profondo dolore che l’ha colpito.