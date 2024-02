Kvaratskhelia out a Cagliari? Calzona ha già pensato a chi può sostituirlo

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a Khvicha Kvaratskhelia che potrebbe non figurare nella squadra titolare del Napoli impegnato in trasferta a Cagliari:

"Calzona deve invertire immediatamente la tendenza a Cagliari e non è escluso che dia una opportunità a Lindstrom, che è in ballottaggio con Kvaratskhelia e Politano per completare il tridente. Ci saranno però novità pure negli altri due reparti, visto che il nuovo allenatore è intenzionato a fare ricorso al turn over".