Repubblica - Kumbulla-Napoli, c'è il sì del calciatore ma occhio all'Inter. Tripaldelli vestirebbe di corsa l'azzurro

Tutto secondo previsione. Secondo l'edizione di oggi di Repubblica, l’ultimo guizzo sul mercato non c’è stato. Ma due idee restano valide per giugno. La prima è Marash Kumbulla, diciannovenne gioiello del Verona, considerato una scelta di assoluto valore per la difesa. Il Napoli ha ottenuto il gradimento del centrale che però prenderà una decisione definitiva soltanto al termine della stagione. Su di lui c’è anche l’Inter, quindi l’affare non è semplice.

Marash Kumbulla, difensore dell'Hellas Verona.

Resta nel mirino del Napoli anche Alessio Tripaldelli, giovane terzino sinistro del Sassuolo, che ha l’azzurro sicuro nel cuore. È di via Pigna e gli sarebbe piaciuto vestire la maglia della squadra amata. Il Napoli ha pensato ad un prestito senza obbligo di riscatto, quindi se ne riparlerà eventualmente in estate. Ha rifiutato la Sampdoria, invece, Amin Younes: l’attaccante tedesco potrebbe uscire dalla lista dei 25 del campionato ( e della Champions) e gli resta soltanto l’ipotesi Russia, considerando che il mercato chiude lì solo il 21 febbraio. Il Napoli è soddisfatto: i colpi erano stati già realizzati nei giorni scorsi. Stavolta il club ha recitato un ruolo da protagonista a gennaio.