Krol: "Napoli nel cuore, mi rivedo in Koulibaly! Scudetto? Meglio non dire la parolina, ma spero che gli azzurri possano lottare fino in fondo"

Napoli Calcio - Rudy Krol, ex difensore olandese del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.

«Napoli? Ho ancora tantissimi amici qui. Napoli e il Napoli, che seguo sempre da casa, sono nel mio cuore e spero che gli azzurri possano lottare fino in fondo. Meglio però non dire quella “parola” lì, la stagione è giovane, il campionato aperto e fra le pretendenti c’è pure il Napoli. Occhio però al Milan. In chi mi rivedo? Direi Koulibaly: è un fuoriclasse»