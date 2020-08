Koulibaly sfida Messi, CdM: Braida lo voleva al Barcellona, la Pulce aveva dato il suo consenso

Ultime calcio Napoli - All’andata contro il Barcellona Koulibaly era infortunato, Gattuso dovette affidarsi alla coppia Manolas-Maksimovic. Kalidou stava superando ancora il suo primo complesso infortunio muscolare della carriera, era rientrato in campo troppo presto, il 9 febbraio contro il Lecce, la prestazione non fu all’altezza e dovette anche fermarsi di nuovo.

Koulibaly

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Kalidou in questi anni ha affrontato tanti big del calcio mondiale: da Cristiano Ronaldo a Mbappè, da Neymar a Salah, da Aguero a Benzema, manca soltanto la Pulce, l’ultimo vincitore del Pallone d’Oro visto che l’edizione del 2020 non è stata assegnata a causa della pandemia. Koulibaly ha incantato il mondo nel Napoli di Sarri, è stato uno dei volti-copertina del sogno scudetto, conquistando definitivamente il cuore dei tifosi con il gol-vittoria in casa della Juventus. Nell’estate del 2018 De Laurentiis gli ha rinnovato il contratto con un ingaggio molto importante e ha rifiutato una proposta di 106 milioni di euro del Manchester United. Una cifra impressionante ma Koulibaly ha confermato il suo valore proprio nelle grandi notti di Champions, limitando nei duelli individuali tutti i grandi attaccanti. Quando Braida era al Barcellona, anche i blaugrana hanno pensato a lungo a Koulibaly ma il muro eretto da De Laurentiis alle sirene catalane è stato solido. Nel momento in cui le trattative sono in stato avanzato, in casa Barcellona c’è la tradizione di consultare anche lo spogliatoio, fu fatto anche per il trasferimento di Verratti che poi non andò in porto. Messi avrebbe espresso il suo gradimento all’idea di poter contare su Koulibaly ma, invece, si troverà ad affrontarlo come avversario in una notte in cui il Napoli sogna di scrivere la storia mandando il Barcellona negli inferi di una stagione deludente, condizionata da tanti episodi che vedono anche il campione argentino in contrasto con la società".