Koulibaly torna e si riprende il Napoli, stamattina il tampone di controllo: con l'Inter sarà ancora out Tuanzebe

Notizie Napoli calcio. Sabato sera gli azzurri potranno contare anche sul ritorno di Kalidou Koulibaly contro l'Inter. Un'aggiunta fondamentale per Spalletti, che vede finalmente diminuire l'emergenza numerica in difesa. Ecco quanto scritto da Il Mattino:

Dolce sensazione, quella di poter scegliere: è andato avanti per tre settimane con due soli centrali, il tecnico azzurro. Tuenzebe, infatti, ha accusato problemi alla schiena ed è out da un po'. E neppure sabato sarà tra i convocati. E quindi, il rientro del comandante è musica soave per le orecchie di Spalletti. Nessun problema per la quarantena, serve solo un tampone che verrà fatto appena arriveranno stamane a Castel Volturno.