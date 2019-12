Crac Koulibaly, subito terapie per il senegalese: definiti i tempi di recupero, può rientrare a fine gennaio

Napoli calcio ultimissime - Nella giornata di ieri il difensore centrale del Napoli Kalidou Koulibaly si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro. L'infortunio accusato contro il Parma viene analizzato così dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Il percorso riabilitativo, comunque, è già cominciato ieri al centro sportivo di Castel Volturno e non si fermerà anche oggi, nonostante il giorno libero concesso da Gattuso agli azzurri: terapie. Koulibaly salterà il Sassuolo, i nerazzurri, la Lazio e probabilmente anche l’esordio in Coppa Italia con il Perugia, in agenda il 14 gennaio. Si vedrà: stop di almeno tre settimane; forse anche un mese"