Koulibaly in panchina, tocca ancora a quei due: Maksimovic e Rrahmani vogliono cancellare la disfatta in coppa Italia

Napoli Calcio - I tamponi hanno dato buone notizie. Perché il recupero di Koulibaly dal Covid rappresenta una novità molto importante per il Napoli in chiave campionato così come in chiave Europa League.

Maksimovic

Come riporta Il Mattino:

"Gattuso, però, non ha intenzione di rischiare il centralone senegalese già questo pomeriggio a Bergamo. Senza di lui - e senza Manolas, infortunato alla caviglia - è toccato ai due centrali di scorta: Maksimovic e Rrahmani. L'esordio per loro in coppia dal primo minuto era avvenuto proprio su questo stesso campo, nella gara di ritorno di Coppa Italia lo scorso 10 febbraio. Oggi saranno ancora Maksimovic e Rrahmani a scendere in campo, ritorneranno sul luogo del delitto con il preciso compito di lavare via l'onta subita in coppa Italia. Dalla panchina li osserverà Koulibaly, che dopo 15 giorni di Covid non è ancora al meglio della condizione, ma farà il tifo per i compagni con la speranza di non dover essere chiamato in causa per l'emergenza".