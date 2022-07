Koulibaly-De Laurentiis, giovedì il possibile summit decisivo! Repubblica: i soldi possono non bastare

Adesso è arrivata l’ora di giocare a carte scoperte, dopo la mossa fatta dal Napoli. Sono di dominio pubblico le offerte fatte dal club a Kalidou Koulibaly e Dries Mertens: per il trentunenne difensore senegalese 6 milioni netti di ingaggio per cinque stagioni (più un futuro da dirigente). Ne parla Repubblica.

Il presidente si è confrontato finora solo con l’agente Ramadani, che ha preso tempo anche dopo l’offerta record fatta dal club azzurro:

"Il senegalese avrebbe voglia di misurarsi all’estero, preferibilmente in Premier League. Non è solamente una questione di soldi e per questo i sei milioni netti fino al 2027 messi sul tavolo dal Napoli potrebbero non bastare per convincere il campione africano, giunto al bivio della sua carriera e corteggiato dal Chelsea. Sarà probabilmente decisivo il faccia a faccia tra De Laurentiis e Koulibaly, che dovrebbe andare in scena giovedì a Dimaro"