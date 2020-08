Koulibaly-City, Tuttosport: gentlemen's agreement tra i due club! Accordo da circa 70 milioni, spunta la data dell'acquisto

Ultime calciomercato Napoli. Kalidou Koulibaly è sempre più vicino a salutare Napoli. Ne è sicura l'edizione odierna di Tuttosport, che con Raffaele Auriemma ha svelato alcuni dettagli della trattativa con il Manchester City:

A quanto pare il City avrebbe dato un colpo di acceleratore nella trattativa per l’acquisizione il presidente ha concesso il via libera alle cessioni di Koulibaly e Allan in Premier League, sulla base di quelle che erano le offerte avanzate dai due team interessati. Il Manchester City e l’Everton sono riusciti a sbloccare le trattative che erano in fase di stallo difensore centrale senegalese. Ai 30 milioni (circa) di euro per la cessione di Allan bisognerà aggiungere i 70 per Koulibaly. In pratica, sarebbe stata messa a punto la stessa operazione che il Napoli ha fatto con il Lille per Gabriel: una sorta di gentlemen agreement per acquistare Koulibaly ai primi di settembre.