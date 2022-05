Koulibaly ha trasferito le sue auto a Parigi! Non esistono presupposti per il rinnovo: gli scenari

Calciomercato Napoli. Il futuro di Koulibaly al Napoli è sempre più in bilico. Il centrale senegalese è in scadenza nel 2023 con il club di De Laurentiis e ad oggi gli scenari per un rinnovo di contratto sono molto lontani.

Koulibaly auto calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli, Koulibaly verso l'addio?

Koulibaly è seguito da diversi top club in giro per l'Europa e la sua permanenza a Napoli è dunque in forte dubbio. L'edizione odierna de Corriere dello Sport ha riportato un retroscena di questi giorni: