Koulibaly-Barcellona, Gazzetta: i catalani offrono contropartite tecniche al Napoli

Calciomercato Napoli - Koulibaly piace molto al Barcellona. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla possibile trattativa tra il Napoli ed i blaugrana per il difensore centrale del Senegal.

Ecco cosa scrive Gazzetta su Koulibaly:

"La matassa intricata, piuttosto, è quella di Koulibaly. Colpa di quel rinnovo tutto da vedere. Il Barcellona si è sintonizzato ormai da mesi, un corteggiamento che ha visto il suo agente in prima linea. Fali Ramadani, però, ha ottimi rapporti anche con la Juve è in questa fase tutto è davvero possibile. Se in Catalunya offrono contropartite tecniche, anche a Torino non vogliono certo svenarsi per un giocatore di 31 anni sebbene in cima alla lista di Max Allegri"