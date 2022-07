Koulibaly atteso a Dimaro, CorSport: è l'ultimo idolo del popolo azzurro dopo i saluti di Mertens e Insigne

Kalidou Koulibaly e tutti gli altri reduci delle Nazionali che ieri non sono arrivati in Trentino con il gruppo sono attesi a Dimaro tra lunedì e martedì. La società non ha fornito dettagli più precisi su nomi e date, come racconta il Corriere dello Sport.

Koulibaly atteso a Dimaro Folgarida

Tutto dipende dai rispettivi piani di volo, dalle coincidenze e storie di questo tipo:

"Kalidou e compagni sono annunciati all’inizio della prossima settimana. Con tutto il rispetto nei confronti dei colleghi, va da sé che l’arrivo di KK sia accompagnato da una curiosità e da una serie di significati infiniti: è il nuovo capitano, del resto; è un totem, il leader designato da Spalletti ed è l’ultimo idolo del popolo azzurro dopo i saluti di Mertens (soprattutto) e Insigne. Più che una convocazione sembra quasi un’apparizione"

