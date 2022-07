Addio Koulibaly, la comunità senegalese di Napoli: "C'è grande tristezza, Kalidou ha sempre detto una cosa"

Notizie Napoli calcio. Dopo 8 anni è finita l'avventura di Kalidou Koulibaly al Napoli. Il centrale senegalese è stato ceduto al Chelsea per 40 milioni, lasciando un vuoto sia sportivo che umano nella piazza partenopea.

Dell'addio di Koulibaly ne ha parlato anche Pierre Preira, presidente dell'associazione senegalesi a Napoli, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino:

«Questa notizia ha portato grande tristezza in tutti noi. Kalidou ha sempre detto di sentirsi senegalese, napoletano e francese e quindi immagino che questa sua partenza per Londra dispiaccia anche a lui. Per noi è una perdona enorme, sia dal punto di vista sportivo che umano: è un ragazzo che ha fatto tantissimo per la nostra comunità, anche più di quello che ha fatto vedere all'esterno. Avevamo festeggiato insieme dopo la vittoria della Coppa d'Africa, e ci eravamo dati appuntamento per un altro incontro, che a questo punto ora sarà molto difficile da organizzare. Kalidou è una persona molto umile e in tutte le occasioni in cui ci siamo incontrati mi ha dimostrato la sua grandezza. Ci mancherà anche il fatto di essere rappresentati da lui. Ogni senegalese che incontro mi dice sempre Napoli, Koulibaly, Ci ha portato al centro del mondo non solo per il calcio rendendoci sempre molto orgogliosi della nostra terra».