Koulibaly addio? CorSport: ha lanciato un messaggio chiaro ed una tentazione sul mercato

Sono passate 314 partite ed il difensore centrale del Napoli Kalidou Koulibaly è rimasto umanamente se stesso, mentre il calciatore è diventato un gigante: ne parla il Corriere dello Sport.

Kalidou sa che non bisogna fingere e raschiando in cima alla propria anima, lancia attraverso Onze Mondial, un messaggio chiaro nel quale non c’è bisogno di andarci a leggere dentro.

«Napoli è difficile da lasciare perché la volontà dei tifosi ha un peso e De Laurentiis tiene in considerazione la loro opinione: quando la gente non vuole che un calciatore vada via, il presidente cerca di accontentarli. E poi spesso il prezzo fissato dal club è troppo alto per alcune società. E comunque a me non piace andarmi a scontrare e se dovrò andarmene me ne andrò in modo pulito, senza litigare. Per il momento sono tranquillo e sto bene a Napoli ma vedremo cosa accadrà al termine della stagione»