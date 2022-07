Kim-Napoli, Gazzetta: la clausola non varrà in Italia, dettagli e cifre del contratto

Notizie Napoli calcio. Kim Min-Jae è un nuovo giocatore del Napoli. Il centrale coreano è sbarcato a Castel di Sangro dopo le visite mediche effettuate a Villa Stuart ed oggi sarà annunciato ufficialmente dal club di De Laurentiis.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato tutte le cifre ed i dettagli del contratto che oggi Kim Min-Jae firmerà con il Napoli. Particolare attenzione l'ha destata la clausola che si attiverà dal suo secondo annon in azzurro:

L’ex centrale del Fenerbahce avrà un contratto triennale con opzione per il biennio successivo e guadagnerà circa 2,5 milioni di euro. Per assicurarsi le prestazioni di Kim, il Napoli ha pagato l’intero importo della clausola rescissoria al club turco (quasi 20 milioni di euro) ma è riuscito ad ottenere una dilazione e verserà la cifra in due rate. Nel contratto di Kim è prevista, a quanto pare, una nuova clausola rescissoria, stavolta di circa 45 milioni di euro, che però dovrebbe scattare soltanto a partire dalla fine della stagione 2023-24 ed essere valida soltanto all’estero perché il Napoli, dopo il passaggio di Higuain alla Juventus, ha sempre voluto evitare di subire un altro sgarbo da parte di una rivale italiana.