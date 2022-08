Kepa-Napoli, due distanze frenano l'affare! Lo spagnolo spinge per vestire l'azzurro: ecco quando può sbloccarsi la trattativa

Calciomercato Napoli. Kepa continua ad essere vicino al Napoli, ma si lavora alla chiusura della trattativa e si tratta sulle cifre. Il portiere del Chelsea è chiuso nel club di Tuchel e vorrebbe una nuova avventura, con il Napoli in pole position per acquistarlo.

Le ultime sull'affare Napoli-Kepa sono state riportate dall'edizione odierna del La Gazzetta dello Sport:

Per Kepa il Napoli deve compiere un passo avanti alzando l’offerta fatta al Chelsea per il prestito secco del portiere basco, il cui ingaggio verrebbe in gran parte coperto dai Blues. Anche sui bonus sussistono ancora delle piccole distanze da coprire, fermo restando che chi sembra avere più urgenza di tutti di trovare una collocazione è Kepa, che spinge per il buon esito della vicenda e si dice pronto a partire per l’Italia da un momento all’altro.