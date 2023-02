Juventus, 500mila disdette ad abbonamenti TV? Il Giornale: la Serie A rischia di chiudere i battenti

Notizie calcio - L'inchiesta Juventus continua a far discutere, con i tifosi bianconeri che proseguono nelle loro proteste dopo il -15 in classifica. Sul Giornale, il giornalista Riccardo Signori lancia l’allarme relativo alle disdette di abbonamenti da parte dei tifosi della Juventus dopo la sentenza.

I numeri sono altissimi, scrive, rischia di pagare l’intero sistema calcio.

“Sui social è partita la protesta dei fans: addio abbonamenti Tv, si contano circa 500mila disdette. Forse mai come stavolta una sentenza può far danni: non tanto (non solo) alla Juventus che qualche guaio si è cercata, quanto al calcio italiano”.