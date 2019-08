Juve-Napoli, CorSport: non è da escludere il 4-3-3 per Ancelotti! Elmas con Fabian e Zielinski, Maksimovic terzino a 'tre e mezzo'

Probabili formazioni Juve-Napoli / Ultimissime calcio Napoli - Mancano meno di 48 ore a Juventus-Napoli, seconda giornata di Serie A e subito il confronto fra le prime due forze del campionato. Dopo il 4-2-3-1 dell'esordio con la Fiorentina, nonostante la presenza di Fabián sulla trequarti, Carlo Ancelotti starebbe valutando di passare ad un più coperto 4-3-3. Con Allan in panchina, a sorpresa. E una novità in difesa, sulle fasce.

Juve-Napoli, Elmas e Maksimovic titolari: idea 4-3-3 per Ancelotti

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ancelotti potrebbe sia decidere di confermare l'undici che ha battuto la Fiorentina, contro la Juventus, con una variante in più, quella di Lozano, che partirebbe, però, dalla panchina e con due certezze, quelle di Allan e Koulibaly, che hanno qualche allenamento in più nelle gambe e saranno di certo più forma di quando si è giocato al Franchi.

Elmas e Lozano a Castel Volturno col Napoli

Ma potrebbe anche decidere di stravolgere quel Napoli. Infatti, non è da escludere che Ancelotti possa passare al centrocampo a tre, con Elmas, Zielinski e Fabian, esperimento ben riuscito nel finale di gara coi viola. In attacco verranno confermati Callejon ed Insigne sugli esterni e Dries Mertens al centro. E poi la novità a difesa con Nikola Maksimovic nel ruolo di Giovanni Di Lorenzo, sempre secondo l'edizione odierna del quotidiano nazionale:

"Il primo possibile cambiamento riguarda la difesa con l’idea di riproporre, come fatto l’anno scorso in più di un’occasione in Champions League, Maksimovic come terzino destro nella “difesa a tre e mezzo".