Juve-Napoli, CorSport esalta Domenichini e Spalletti: mettono in campo un mini-esercito di combattenti con cuore e organizzazione

Napoli calcio - Promosso a pieni voti Domenichini nella pagella del Corriere dello Sport dopo Juventus-Napoli.

"Spalletti (all.) 7 Attraverso Domenichini (che sta in panchina) fa d’una squadra di reduci un mini-esercito di combattenti che non stanno solo in trincea. Il cuore, certo, ma anche l’organizzazione di una squadra che sa cosa vuole".