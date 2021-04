Juve-Napoli, alle 15 la conferenza stampa di Pirlo. McKennie, Arthur e Dybala reintegrati, saranno disponibili

Ultime Serie A - La Juventus ieri si è allenata al mattino e lo stesso farà oggi. Alle 15 la conferenza stampa di Pirlo, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Il fronte più atteso: McKennie, Arthur e Dybala, sospesi per il derby di sabato per la festa a cui hanno partecipato mercoledì scorso, si sono allenati regolarmente, come da reintegro concretizzato già a Pasqua. Saranno disponibili per domani, al netto dei problemi fisici. Dybala sta meglio e dovrebbe andare in panchina. Passi avanti anche per Arthur, l’altro giocatore con un dolore che si trascina da settimane: può essere titolare"