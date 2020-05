"Juve-Inter? L'avete vista...", la Procura della Figc apre un'indagine sulle parole di Lotito: rischia un deferimento

Serie A - Guai in vista per il presidente della Lazio Claudio Lotito. Il numero 1 biancoceleste è infatti finito al centro di un'indagine della Procura Federale in seguito ad una dichiarazione rilasciata lo scorso 26 aprile a La Repubblica e in cui criticava apertamente la gara Juve-Inter disputatasi a porte chiuse poco prima del lockdown e dello stop ai campionati. "Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l'avete vista". È questa secondo quanto riportato da Il Tempo la frase cardine su cui è incentrato il procedimento aperto dai sostituti procuratori della Figc contro Lotito. Cosa intendeva? Che la partita non sia stata regolare? Va detto che, per dichiarazioni ufficiali rilasciate alla stampa da dirigenti e tesserati, la Procura della FIGC è tenuta ad aprire d'ufficio un fascicolo. Quello che succederà dopo dipende innanzitutto dalle risposte che Lotito fornirà durante l'audizione. Sì perchè i sostituti Procuratori hanno infatti convocato il presidente biancoceleste per ottenere dei chiarimenti. Se Lotito non rilascerà spiegazioni convincenti l'opzione più grave a suo carico sarebbe quella di un deferimento per dichiarazioni lesive