Jovic-Napoli, CorSport rivela: non dispiacerebbe giocare in azzurro, Giuntoli lo segue fin dai tempi dell'Eintracht

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Luka Jovic ed il Napoli: "Un anno e mezzo fa, nel pieno della Jovic-mania, dovendo «inseguire» un centravanti, Cristiano Giuntoli ha inviato i suoi osservatori in Germania e si è fatto sommergere da relazioni che sono rimaste lì, perché il serbo è piaciuto subito, a pelle, e non soltanto nell’area di rigore. E quando ormai sembrava che Jovic dovesse restare un desiderio irrealizzato, ecco che il più inaspettato dei rimbalzi irregolari ha suggerito di informarsi lateralmente sulle possibilità che qualcosa possa ancora cambiare. Quindi, non conviene che starsene ad osservare l’evoluzione di questo pianeta, il calcio, consapevole che ci sono settimane, anzi mesi, per saperne di più: però Jovic non dispiace affatto e dal serbo la possibilità di rimettersi in gioco in un altro Paese, in una città affascinante, non viene ignorata. C’è da capire cosa sarà del Napoli, che ieri ha scoperto di essere sul serio al sesto posto, dunque concretamente in corsa per un posto in Europa League, che potrebbe anche bastare per non ritrovarsi completamente fuori da una dimensione internazionale e alimentare «fresche» ambizioni. Ma siamo alla fase perlustrativa e davanti a chiunque, Napoli compreso, non c’è mica la possibilità di addentrarsi in quest’orizzonte fosco: però la sagoma di Luka Jovic s’intravede".