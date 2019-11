Jet lag post Usa ma non solo, Cdm: ecco perchè De Laurentiis non sarà a Liverpool, vedrà la partita alla tv

Ultimissime calcio Napoli - Il presidente De Laurentiis a Liverpool non ci sarà, lo conferma il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola

Dopo il jet-lag per il ritorno da Los Angeles e la riunione di Lega a Milano, ha rinunciato alla trasferta in Inghilterra. Il patron vedrà la partita in tv ma è operativo per sbrogliare la matassa Napoli. «Sappiamo che abbiamo dei problemi, vogliamo risolverli, c’è unità d’intenti tra società, squadra e allenatore» ha detto tra le altre cose Ancelotti, che in conferenza stampa ha escluso d’aver mai pensato alle dimissioni. De Laurentiis si sta relazionando con i suoi più stretti collaboratori, venerdì è atteso a Napoli e dovrebbe recarsi a Castel Volturno per incontrare la squadra. Un appuntamento che vari calciatori hanno chiesto da tempo per confrontarsi su quanto accaduto, sulle multe e sulle prestazioni degli azzurri dopo la notte dell’ammutinamento. Il presidente durante il soggiorno americano non ha risposto ai calciatori ma, rientrato in Italia, ha potuto toccare con mano la necessità di un intervento in prima persona per raddrizzare la situazione.