Januzaj-Napoli, Giuntoli rispolvera un vecchio pallino: può arrivare a costo zero, ma ad una condizione

Calciomercato Napoli - Il Napoli Calcio guarda al futuro e a come rinforzare il proprio organico. Tra entrate e uscite si cerca di allestire l'organico competitivo da consegnare a Luciano Spalletti per la prossima stagione. Di sicuro, non intende svendere nessuno, men che meno Politano che in questo periodo si sta mettendo in mostra con la maglia della Nazionale e ha chiesto la cessione.

Adnan Januzaj

Calciomercato Napoli spunta nuovamente Januzaj in caso di partenza di Politano

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino: