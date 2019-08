CorSport - James, De Laurentiis è ancora convinto di poterlo strappare al Real con un prestito appena appena oneroso

Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, un hashtag, pure quello, mentre alla Casa Blanca, negli store, è comparsa la 16: cosa non si fa per James Rodriguez, un po’ l’uomo dei sogni, che resta lì, a Valdebebas, aspettando - con il Napoli ma anche con il Real - che succeda qualcosa, che si apra uno spiraglio o semmai si chiuda quello che è rimasto socchiuso! E’ una comoda corsa contro il tempo, sa quasi di passeggiata, perché nel labirinto del mercato devono verificarsi sempre i soliti incastri per uscirne: e ci vorranno giorni, tutti quelli che sono possibili da immaginare, per trovare il varco giusto e liberarsi da questa cappa d’afa. Però almeno non si sono presentati «amanti» o estimatori de «el bandito» e Florentino Perez non può ritrovarsi con il cerino tra le mani e bruciare un anno - sei milioni e mezzo d’ingaggio - lasciando che James Rodriguez resti lì, ospite indesiderato per Zinedine Zidane, che non saprebbe cosa farsene. E allora a Napoli hanno lanciato l'hashtag: «jamesmicasaescasatoja», magari può servire.

James Rodriguez e Casemiro del Real Madrid

L’ATTESA. Il Napoli invece, ha ben chiaro come sfruttare il talento indiscutibile d’un colombiano che s’intende con Ancelotti al primo dribbling: nella terra di mezzo ci starebbe benissimo e pure, volendo, a destra o a sinistra o come gli pare, perché tanto è chiarissimo che in questa squadra ci sarebbe posto per lui. Ma stavolta dipende soprattutto dagli altri, da eventuali acquirenti, compratori o fans disposti ad accontentare il Real Madrid ed a togliere James Rodriguez dal «rischio» (per Florentino Perez) di un prestito gratuito o appena appena oneroso che De Laurentiis sa di poter cogliere anche grazie alla disponibilità del sudamericano.