James-Napoli, CorSport: il colombiano non sa dove andrà a giocare, al momento c'è un'unica certezza sul futuro

Calcio Mercato Napoli - James Rodriguez ed il Napoli, un trasferimento che in questo momento non riesce ancora a sbloccarsi definitivamente. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport, di cui vi proponiamo uno stralcio:

“Questa è la storia di una guerra eterna applicata al calcio, anzi alla trattativa Real-James-Napoli: il cuore contro il denaro. E sebbene la voglia sia notevole, a volte i sentimenti non bastano: «E’ così». Daniela Ospina, sorella del portiere azzurro David ma soprattutto ex moglie di JR, semina perplessità direttamente dalla Colombia […] il giocatore non sa dove andrà nella prossima stagione, e al momento l’unica certezza è che Zidane non lo considera parte della rifondazione blanca”