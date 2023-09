Italia-Ucraina, le pagelle del CorSera su Di Lorenzo e Raspadori

Notizie Calcio - Arriva la prima gioia italiana dell’era Spalletti: Italia-Ucraina 2-1, doppietta di Frattesi e sogno qualificazione Europea ancora possibile. Tutti promossi gli azzurri dal CorSera oggi in edicola a eccezione del solo Dimarco, con voto 5, per l’assist al contrario servito per gli avversari.

Italia-Ucraina, pagelle CorSera su Di Lorenzo e Raspadori

Voto 6 a Di Lorenzo che “si fa infilare nell’azione del primo gol ucraino. Ma Dilo non perde il filo”. In attacco 6.5 a Raspadori anche se: “Dalla valigia del centravanti tira fuori tutti il campionario di movimenti giusti, che fanno girare il gioco d’attacco. Ma non il gol. Incompiuto”.