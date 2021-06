Euro 2020 - La pagella del Corriere dello Sport per Lorenzo Insigne al termine di Italia-Austria: "7 - C’è poco spazio, si gioca in tre metri quadrati e l’Austria resta compatta a guardia. Lorenzo non si perde d’animo e resta in partita, faticando nei rientri. E’ un insostituibile. Conserva gli spunti di classe per i supplementari: vicino al gol con una punizione a giro. E poi il cioccolatino da cui nasce il raddoppio di Pessina".