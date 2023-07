Intrigo Kim-Bayern, il motivo del "rallentamento": il Napoli restringe la lista per il successore a tre nomi

Notizie Napoli calcio. Oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno utile per il Bayern Monaco per pagare la clausola rescissoria di Kim Min-jae: i bavaresi ed il coreano hanno trovato un accordo da tempo, ma l'operazione sta andando per le lunghe tanto da far pensare anche ad un clamoroso colpo di scena.

Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, l'operazione Kim-Bayern Monaco andrà comunque in porto ed è stata rallentata solo dal groviglio incredibile di percentuali (compresi dei bonus da riconoscere al club coreano che lo ha formato) che fa cambiare di continuo l'entità dell'importo della clausola rescissoria da versare al Napoli

Calciomercato Napoli, ultime sostituto Kim

In tal senso il Napoli continua a sondare il mercato in circa di un difensore centrale che possa sostituire lo stesso Kim. Come riportato proprio da Il Mattino, adesso il cerchio si è ristretto a tre nomi:

I nomi sono tre: Go Itakura giapponese del Borussia Mönchengladbach, l'inglese di origini ucraine Maximilian Kilman del Wolverhampton e il difensore brasiliano della Roma Roger Ibanez. Le relazioni di Micheli, il capo scouting sempre più al centro delle operazioni di mercato, lasciano intendere che il prediletto possa essere Itakura.