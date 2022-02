Ferlaino: "Napoli da scudetto? Spero non ci siano fattori esterni. Rido quando leggo che 4 anni fa si è perso il tricolore a Firenze, la verità è un'altra"

Notizie calcio Napoli - "Il Napoli quattro anni fa era in corsa per lo scudetto, poteva vincerlo e comunque giocarselo se non ci fosse stata quella Inter-Juventus e quella decisione di Orsato. Ora mi capita di leggere anche che a decidere quella stagione fu la sconfitta di Firenze: mi viene da ridere". Queste le parole rilasciate da Corrado Ferlaino, storico ex presidente del Napoli, all'edizione odierna del Corriere dello Sport. Ferlaino ha parlato del pericolo 'fattori esterni' al campo in chiave scudetto e non solo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

Trentacinque anni dopo, ingegnere, non è cambiato (quasi) niente.

"Napoli che sfida le due Milano è proprio un gran bel revival. Possiamo soltanto sperare nell’epilogo giusto".

Lei contrastò il potere economico e industriale con Maradona.

"Con una squadra evidente fortissima e però anche con una strategia necessaria, a quel tempo, sotto il profilo, diciamo così, politico. Io ho sempre paura nei fattori esterni".

Ogni riferimento è puramente voluto.

"Il Napoli quattro anni fa era in corsa per lo scudetto, poteva vincerlo e comunque giocarselo se non ci fosse stata quella Inter-Juventus e quella decisione di Orsato. Ora mi capita di leggere anche che a decidere quella stagione fu la sconfitta di Firenze: e mi viene da ridere, perché immagino cosa fu per i ragazzi l’immagine di quel contatto sul quale l’arbitro sorvolò e come scesero in campo, nel successivo pomeriggio. Per me, erano sotto shock".

Non si fa dietrologia, ingegnere...

"Non ne faccio ma mi preoccupo egualmente. Non sono malpensante, ho vissuto il calcio. Ne sto fuori da troppo e non so come procedano adesso le vicende. Mi dica lei: c’è qualcosa di nuovo?".