Inter-Roma, il Napoli ha seguito tutta la vicenda: rinviarla al 21 maggio avrebbe danneggiato la lotta scudetto

La notizia è ufficiale: Inter-Roma si giocherà domenica alle ore 15:00. Partita rinviata di un solo giorno, nonostante le pressioni dell'Inter per posticipare la partita di campionato al 21 maggio. Oggi il quotidiano Il Mattino ripercorre la giornata di ieri, ribadendo l'interesse della SSC Napoli affinché la partita non slittasse a fine stagione e sottolineando una serie di elementi che avrebbero gettato inutili ombre sulla lotta scudetto.

"Perché il rinvio al 21 maggio di Inter-Roma avrebbe rischiato seriamente di danneggiare la lotta scudetto che al momento vede le due squadre a braccetto a 71 punti al vertice della classifica.

Se la partita fosse stata rinviata al 21 maggio, infatti, l'Inter avrebbe proseguito il campionato con una partita in meno, rimettendosi in corsa pochi giorni prima dell'ultima partita stagionale. Ma non solo. Il Mattino sottolinea anche il problema degli squalificati: