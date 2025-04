Inter, Gazzetta - Il gesto a sorpresa di Inzaghi per allentare la tensione

Ultime notizie - Non è un momento facile in casa Inter. Le sconfitte contro Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia potrebbero lasciare il segno nella testa e nelle gambe della squadra di Simone Inzaghi. Proprio l'allenatore interista ha preso una decisione per allentare un po' la tensione del momento sperando che possa giovarne anche il fisico dei suoi calciatori.

Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l'allenatore si è ritrovato con la squadra solo ieri ad Appiano Gentile dopo che aveva concesso un giorno di riposo. Una scelta per dare un attimo di respiro alla squadra in un momento davvero cruciale per le sorti del club.