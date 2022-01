Insigne spacca Napoli, Gazzetta: non aiuta l'ambiente e Spalletti, ulteriori polemiche con la conferenza dell'agente

Ieri sera, intorno alle 19, Lorenzo Insigne ha siglato il contratto che lo legherà al Toronto per i prossimi 5 anni e mezzo. Questa tempistica, pur corretta sotto il profilo regolamentare, ha innervosito parecchi tifosi azzurri. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ultime notizie Napoli

"Spaccatura aperta in città sull’argomento, fra chi lo incita e lo implora a restare in azzurro, inveendo contro De Laurentiis, a chi gli chiede di non essere più capitano: questa spaccatura non aiuta la serenità dell’ambiente. E non aiuta neanche la condizione da isolato di Spalletti. Il tecnico sarebbe stato il personaggio più credibile per parlare alla piazza. Ma per qualche giorno ancora non potrà parlare e questo rischia di innescare ulteriori polemiche visto che l’agente del giocatore, Vincenzo Pisacane ha preannunciato una conferenza stampa nei prossimi giorni"