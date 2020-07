Insigne: "Rinnovo? Se De Laurentiis vuole sono qui, con lui confronto leale con qualche scontro. Lasciare Raiola è stata una decisione personale, Totti mi inviò un messaggio..."

Ultime mercato Napoli - Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera.

Totti durante una diretta social ha detto: chiamo Insigne e gli propongo di essere assistito da me. Lo ha fatto?

«Sì, mi inviò un messaggio. Gli dissi serenamente che avrei fatto altre scelte»

Era il periodo in cui decise di lasciare Raiola. Un rapporto durato poco.

«Non c’entra il calcio né, come ho sentito dire, perché con lui dovevo andar via da Napoli. È stata una decisione personale»

Ogni estate si parla di lei come possibile partente, ma per il Napoli è incedibile. Ha mai pensato di andar via?

«Mai. Giocare nella propria città è il sogno di chiunque. Non dipende, certo, soltanto da me. Vediamo cosa dice De Laurentiis»

Le proporrà il rinnovo?

«Sono tranquillo, ho altri due anni di contratto. Non c’è un problema di questo tipo, se vuole sono qui»

Che rapporti ha il capitano del Napoli con il suo presidente?