Insigne: "Che rimpianto l'inizio di stagione! Ammutinamento? Fu un errore, ad Ancelotti dicevo sempre una cosa. Napoli? A me non sono mai stati fatti sconti, al minimo errore paghi"

Ultime notizie Napoli - Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera.

Insigne, perché è così difficile imporsi nella propria città?

«Le aspettative sono sempre alte e al minimo errore paghi. A me non sono mai stati fatti sconti, ma da un paio d’anni ho capito che dovevo migliorare anche fuori dal campo. E va molto meglio»

Contro l’Atalanta non una delle sue migliori partite.

«Sinceramente no, non è stata una prestazione all’altezza di tutta la squadra. Probabilmente abbiamo pagato un po’ di stanchezza. Però mi lasci dire una cosa: quindici punti tra il Napoli e l’Atalanta sono troppi. La partita fino a un certo punto è stata equilibrata, la nostra qualità non è venuta fuori ma non abbiamo incontrato avversari irresistibili»