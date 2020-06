Insigne offre la cena a tutta la squadra, curioso siparietto all'arrivo allo stadio San Paolo

I colleghi del Corriere del Mezzogiorno fanno il punto della situazione su cosa sia successo ieri in casa Napoli con i festeggiamenti per la vittoria in Coppa Italia:

"La Coppa nello spogliatoio del San Paolo, dove gli azzurri sono tornati a lavorare dopo il trionfo. Tutti vogliono toccarla, assaporare ancora la gioia, Milik, l’autore del rigore decisivo, l’ha portata anche a casa per uno scatto celebrativo.

Il Napoli si è ritrovato al San Paolo, dove aveva tenuto anche l’ultimo allenamento prima della partenza per Roma. Il clima è sereno, di grande felicità, la seduta si è conclusa con un mini-torneo a campo intero a tre squadre. Cinque anni fa, dopo la Supercoppa di Doha (l’ultimo trofeo prima della Coppa Italia vinta tre giorni fa) ci fu l’allenamento a porte aperte con il San Paolo ricco d’entusiasmo, il giro di campo con la coppa per i ragazzi guidati da Benitez.

Le norme anti-Covid, il protocollo della Figc vietano i contatti con l’esterno, fuori allo stadio ieri c’erano pochi tifosi, soprattutto qualche ragazzino alla ricerca della foto con i propri beniamini.

Ieri sera tutti a cena, nella suggestiva cornice di un ristorante di Posillipo con vista sul golfo, in un’atmosfera di grande festa condivisa anche con le rispettive famiglie. Ha offerto Insigne che all’Olimpico ha alzato il suo primo trofeo da capitano. Una vittoria che lo rende orgoglioso e felice del suo percorso, ieri è arrivato al San Paolo, accompagnato dal suo agente Vincenzo Pisacane, sventolando una bandiera del Napoli".