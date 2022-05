"Capitano vero, al di là dei numeri che lo incoronano", Insigne saluta Napoli da leader: pagelle altissime per il capitano

Notizie Napoli calcio. Insigne ha vissuto il pomeriggio che sognava per il saluto a Napoli. Protagonista ed osannato, con tanto di gol da dischetto che ha spezzato l'emozione fin lì trattenuta a fatica dal capitano. Poi la standing ovation ed il giro di campo con i figli nel tripudio del Maradona.

Una giornata indimenticabile per Insigne, quella che segna il suo addio alla maglia azzurra. Per farlo Lorenzo ha dato tutto in campo, in una partita che ha segnato anche la retrocessione in Serie B del Genoa. Ma per Insigne quella gara valeva tutto ed i voti e le pagelle dei quotidiano lo testimoniano:

Il Mattino 9 - Col cuore a mille, con la testa piena di pensieri e parole anche da non dire. Hefti se lo mangia come e quando vuole, il tiro a giro tentato al 27' sarebbe stata la foto copertina del suo addio. Si rifà sul calcio di rigore che trasforma in due puntate. Capitano vero, al di là dei numero che lo incoronano.

Gazzetta dello Sport 7,5 - Giocare in un turbinio di emozioni forti non era semplice, come il rigore bis. Non si risparmia mai.

Corriere dello Sport 7 - Il voto alla prestazione è 7: il gol numero 122 su rigore battuto due volte per superare Hamsik al secondo posto della classifica dei marcatori di sempre del club in tutte le competizioni; il solito sacrificio; e qualche colpo di classe. Per la carriera azzurra, però, merita 9.