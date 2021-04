Insigne-Milan, la visita dell'agente ha creato qualche sospetto! Gazzetta: senza rinnovo, a fine stagione verrà messo sul mercato

Calciomercato Napoli - Una visita di cortesia, di sicuro non a sorpresa, perché non ci si presenta nella sede di un club senza averla concordata. Soprattutto se sei il procuratore di Insigne. Ieri pomeriggio, negli uffici del Milan, si è materializzato Vincenzo Pisacane, il manager che cura gli interessi del capitano del Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Una presenza che non è passata inosservata e che ha creato qualche sospetto. La presenza del suo procuratore nella sede del Milan, qualcosa potrebbe voler dire: è normale che possa interessare ai grandi club. Il Milan è uno di questi. Per il momento, resta la curiosità di questa visita, magari se c’è stato qualcosa in più del semplice saluto lo sapremo a fine campionato, quando il capitano è atteso da De Laurentiis per mettere nero su bianco. Senza la firma sul nuovo contratto, Insigne verrà messo sul mercato. Una soluzione poco credibile, in ogni modo"