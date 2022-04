Insigne, lacrime napoletane e di resa: è la fine del suo sogno! Tra meno di un mese l'ultima da capitano a Napoli

La partita con la Roma finisce, Inter e Milan sono più lontani e Lorenzo Insigne piange: lacrime napoletane - chi più di lui - ma anche lacrime di resa come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Tra cinque giornate e poco più d'un mese la sua vita azzurra sarà chiusa in un cassetto, ieri probabilmente ha sentito forte sulla pelle e nel petto che in Canada non riuscirà a sbarcare da campione d'Italia. Già, le ambizioni scudetto del Napoli e di Insigne sembrano svanite a meno di clamorosi ribaltoni e una miracolosa rimonta: il pianto di Lorenzo vale molto più di mille parole e altrettante speranze.

Sembra la fine del suo sogno, per sempre. Sembra la fine di un'epoca. Il 22 maggio finirà il campionato e lui volerà in Canada, ma il grande saluto alla gente che lo ha conosciuto ragazzino e piano piano lo ha riconosciuto uomo andrà in scena addirittura prima. Con il Genoa, il 15 maggio: la sua ultima partita a Fuorigrotta con la maglia del Napoli e la fascia al braccio”