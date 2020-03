Insigne in prima linea contro il coronavirus, Repubblica: donazioni, appelli social e la vicinanza ai medici

Ultime calcio Napoli - Lorenzo Insigne è in prima linea contro l’emergenza coronavirus. Il capitano del Napoli ha effettuato una donazione di 100 mila euro all’ospedale Cotugno, come rivelato dal governatore Vincenzo De Luca, e poi è molto attivo sui social.

Secondo quanto riferisce La Repubblica:

"Nel suo primo appello ha invitato tutti a restare a casa, poi ha postato le coordinate bancarie chiedendo ai suoi follower di aiutare l’azienda Ospedaliera dei Colli. Insigne – che ha partecipato sabato anche al flash-mob organizzato dal Napoli - ha anche dato il buon esempio mostrando momenti di vita quotidiana: si sta allenando a casa come tutti i suoi compagni. Ieri è tornato a rivolgersi agli appassionati azzurri con un altro messaggio. "In attesa di riabbracciarci tutti sugli spalti, adesso tifiamo insieme per una sola squadra, quella dei medici, degli infermieri e di tutti i cittadini italiani. Siamo un solo team. Forza"".