Insigne in campo con il Leicester? Gazzetta: c'è un traguardo personale che lo spinge ad esserci

Napoli calcio - La Gazzetta dello Sport scrive su Insigne: "A conti fatti, se dovesse giocare le sei partite della fase a gironi oltre alle sette che comprendono ottavi (se il Napoli arriva primo nel girone), quarti, semifinale e finale, Insigne si insedierebbe in testa alla classifica dei giocatori con più presenze in Europa nella storia del club. Attualmente, il primato è detenuto da Marek Hamsik, che si è fermato a quota 80. Il capitano, invece, può migliorare le 68 presenze attuali, partendo proprio da Leicester. E se dovesse giungere in fondo, arriverebbe a quota 81".