CorSport - Il Napoli corteggia di nascosto Icardi e l'Inter chiede informazioni economiche su Insigne

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, il Napoli fa sul serio, l’ha dimostrato in questi tre lustri dell’era De Laurentiis, è partito dal nulla ed è arrivato in Europa per dieci anni consecutivi, è alla sua sesta partecipazione in Champions League, si è regalato top player (come s’usa dire) o ha avuto la lungimiranza di lasciarli germogliare nel giardino del San Paolo.

Mauro Icardi è una tentazione che può combinarsi in uno scenario ampio, articolato e non esageratamente complesso: il Napoli osserva, ascolta, sonda, rimane lì guardingo, consapevole che anche il proprio mercato potrebbe, improvvisamente e non clamorosamente, vibrare intorno a Lorenzo Insigne, il principe degli scugnizzi che al San Paolo ha dovuto sopportare varie insofferenze e che ha un manager capace di alimentare intorno ai propri assistiti le più apparentemente improbabili soluzioni. Non lo è la possibilità che Insigne possa rientrare in questo valzer sulle punte, destinazione la Milano nerazzurra: è già esistito, e anche di recente, una sorta di consultazione dell’Inter, che ha provato a capire quanto venga valutato «il monello del gol». Il Napoli non ha l’esigenza di vendere il proprio capitano ma non ha neanche mai negato la possibilità che ciò possa succedere; e Raiola è cosciente delle difficoltà ambientali, un’infida preoccupazione da fronteggiare.

Il Napoli s’è messo a scrutare nel destino di Icardi, mostrandosi interessato e ovviamente senza dirlo in giro, perché certe operazioni richiedono riservatezza anche per non alimentare illusioni. L’Inter ha voglia di cambiare, su Insigne ha chiesto informazioni economiche non certo tecniche: volete che non si sappia come giochi il fantasista del Napoli e dove possa inserirsi negli schemi di Conte, che l’ho avuto in Nazionale? Ipotesi uno: e se venisse fuori una convergenza di interessi, da spingere a uno scambio di geni? Qui nessuno è padrone del futuro e in un mercato che ha ancora due mesi circa dinnanzi a sé, altre opzioni - mica fantasiose - sono praticabili: l’eventuale irruzione di club autorevoli su Insigne, ad esempio, che aprirebbero ad un effetto domino del gol. E bomber su bomber si arriverebbe a Icardi...