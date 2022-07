Insigne, falsa partenza a Toronto: esordio rinviato per un infortunio, la nuova data

Notizie Napoli calcio. Insigne si sta godendo la nuova realtà di Toronto in attesa dell'esordio in campo con i canadesi. Sono arrivate due sconfitte per i nuovi compagni, con l'ex Napoli chiamato a dare una svolta insieme all'altro neo acquisto Criscito.

Infortunio Insigne , esordio Toronto

Intanto Insigne continua ad essere alle prese con un infortunio muscolare che lo sta tormentando nell'ultimo periodo. Ecco quanto scritto da Il Mattino: