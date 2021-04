Insigne e Mertens come Capitan Champions e Mister Record: l'elogio sperticato del CorSport

Ultime notizie Napoli - Capitan Champions e Mister Record. Lorenzo Insigne e Dries Mertens fanno volare il Napoli che vince 5-2 contro la Lazio, come racconta il Corriere dello Sport.

"Il capolavoro del 3-0, una bellezza e una delizia che per un attimo cancella il 24 dietro la maglia e lo sostituisce con il numero 10; e per finire il rigore pesantissimo dell'1-0. Con la benedizione della Mano de Dios: Lorenzino ha toccato quota 83 gol in Serie A staccando Maradona nella classifica di tutti i tempi. Ma non finisce mica così: il poker di Mertens è da record, altra magia da standing ovation e aggancio a Vojak con 102 gol in cima alla classifica dei cannonieri del Napoli in campionato"